Реклама
Прямой эфир
Мир
Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели
Мир
11 человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Индонезии
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Общество
Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве
Общество
Хоккеист Федотов не прибывал в Северодвинск для прохождения службы
Культура
Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов
Мир
Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек
Мир
США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60
Авто
Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
Мир
Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин
Мир
Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер

Перед встречей G20 глава МИД ФРГ согласовала позиции с украинским коллегой

0
Фото: ТАСС/DPA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Германии Анналена Бербок согласовала позиции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой перед встречей глав МИД «большой двадцатки» в Индонезии. Об этом 6 июля министерство иностранных дел ФРГ сообщил на своей странице в Twitter.

Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20
На саммите президент РФ говорил о признании сертификатов, Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая, а премьер Италии сетовал на несправедливость

«Перед отъездом на встречу G20 министр иностранных дел сегодня еще раз со своим коллегой по должности Дмитрием Кулебой согласовала позиции. Мы не позволим предоставить России трибуну на встрече. Будем продолжать решительно поддерживать Украину», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день российское министерство иностранных дел заявило, что Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие во встрече глав стран на саммите.

До этого, 30 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после оценки ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц 27 июня отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

В этом году саммит G20 запланирован на 15–16 ноября на острове Бали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022