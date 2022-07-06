Перед встречей G20 глава МИД ФРГ согласовала позиции с украинским коллегой

Глава МИД Германии Анналена Бербок согласовала позиции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой перед встречей глав МИД «большой двадцатки» в Индонезии. Об этом 6 июля министерство иностранных дел ФРГ сообщил на своей странице в Twitter.

«Перед отъездом на встречу G20 министр иностранных дел сегодня еще раз со своим коллегой по должности Дмитрием Кулебой согласовала позиции. Мы не позволим предоставить России трибуну на встрече. Будем продолжать решительно поддерживать Украину», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день российское министерство иностранных дел заявило, что Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие во встрече глав стран на саммите.

До этого, 30 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после оценки ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц 27 июня отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

В этом году саммит G20 запланирован на 15–16 ноября на острове Бали.