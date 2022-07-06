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Спикер Госдумы намекнул США на возможность возвращения Аляски в состав России

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России есть что возвращать, — например, Аляску, и США должны помнить это. Об этом 6 июля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Порядочность — не слабость, нам есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска», — сказал политик.

Как добавил Володин, прежде чем Вашингтону пытаться распоряжаться ресурсами РФ за границей, стоит подумать, что Москве есть что возвращать.

Он также обратил внимание, что накануне поручил изучить возможность денонсации договора с Норвегией по Шпицбергену, но уже в сегодня Осло разрешил пропуск ранее задержанных российских контейнеров.

«Представляете, если бы мы еще и поручили, — глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено», — заключил спикер Госдумы.

28 июня появилась информация об отклонении норвежскими властями заявки России в середине июня на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что такие действия норвежской стороны вызовут ухудшение двусторонних отношений.

6 июля стало известно, что доставка российских грузов в норвежский Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками.

18 октября 1867 года по решению императора Александра II, Санкт-Петербург продал Аляску (а точнее, всю «Русскую Америку») Североамериканским Соединенным Штатам. Сумма сделки составила $7,2 млн.

Тогда считалось, что осваивать столь отдаленную и почти безлюдную территорию невыгодно, и продажу сочли рациональным решением.

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