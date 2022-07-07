Скинуть к лету

Решение коллективного Запада отказаться от российской нефти подняли цены в первой половине этого года выше $100 за баррель, что более чем на $30–40 больше среднего показателя декабря 2021 года. США и страны Старого Света в поисках дополнительных объемов сырья увеличивали спрос на топливо, что собственно и вызывало рост цен. Однако за последние пару дней вектор неожиданно сменился и нефть марки Brent упала ниже $100. При этом, казалось бы, явных причин на это никаких не было. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

После того, как США ввели против российской нефти и нефтепродуктов санкции, а европейские компании — самосанкции, Urals стала торговаться на мировом рынке с существенным дисконтом в $30–35 за бочку. Чем, естественно, тут же воспользовались страны в азиатском регионе.

По сообщению агентства Bloomberg, только за три весенних месяца 2022 года Китай и Индия закупили в России нефти, газа и угля на общую сумму $24 млрд. Китай потратил на энергоносители $18,9 млрд, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее, о чем свидетельствуют свежие таможенные данные. Индия же приобрела топливо на сумму свыше $5 млрд, что более чем в пять раз превышает прошлогодние цифры. В общей сложности доходы России от продажи энергоносителей в оба государства на $13 млрд больше, чем за аналогичный период 2021-го.

По общим объемам закупок в этом году обе страны пока по-прежнему отстают от Европы, но эта ситуация изменится, поскольку европейский импорт будет падать по мере вступления в силу эмбарго на уголь и нефть и сокращения поставок газа со стороны России. Ограничение нефти вступит в силу к концу года, а нефтепродуктов — весной. И тем не менее, можно констатировать — закупки Китая и Индии в июне продолжили расти.

Производители с ближнего Востока начали по сути терять рынок, видя, как дисконт на российскую нефть практически не дает им шанса завоевать своим сырьем, пожалуй, две самые быстрорастущие экономики мира.

Именно поэтому, Саудовская Аравия тоже начала предлагать скидку на некоторые сорта своей нефти. Так, королевство установило цены на Arab Heavy и Arab Medium с наибольшим дисконтом по отношению к флагманскому сорту Arab Light для грузов, отправляемых в Азию в августе.

Подобные скидки саудиты предоставили Европе и США, хотя большинство покупателей более тяжелых сортов нефти находятся в Азии, поскольку их нефтеперерабатывающие заводы, как правило, лучше оборудованы для более жидких и плотных сортов. Такие, как Arab Heavy и Arab Medium, как правило, дают больше менее прибыльного мазута, который используется в судоходстве и на электростанциях. Это делает их менее привлекательными, поскольку нефтепереработчики стремятся получить сырье, дающее больше бензина и дизельного топлива, пользующихся большим спросом.

Стоит отметить, что прибыль от переработки нефти в мазут в Азии упала, и находится на самом низком уровне с 2019 года, что, вероятно, способствовало увеличению скидок на более тяжелые сорта.

По примеру Саудовской Аравии поступили и еще две страны, которое производят в основном тяжелые сорта — это Иран и Венесуэла. Последняя, используя свою скидку, в июне отправила в Европу первую за два года партию нефти, что позволило ей увеличить экспорт черного золота на 61% по сравнению с прошлым месяцем — до 630,5 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом не исключено, что влияние на общий рынок нефти сегодня оказывают всевозможные скидки, предлагаемые производителями. Кроме того, немаловажным фактором, сказывающимся на ценах, стала новая волна коронавируса, которая опять началась в Европе.

На этой неделе только за сутки во Франции было выявлено более 200 тыс. зараженных, в Италии — более 100 тыс. Причиной очередных вспышек заболеваемости называют продолжающуюся омикрон-волну. Однако теперь люди инфицируются подвидами BA.4 и BA.5 — по данным ученых, они на 10–15% заразнее оригинальной мутации. Накануне новой волны власти начали снимать большинство коронавирусных ограничений. В некоторых странах гражданам больше не предоставляют бесплатные тесты, поэтому реальное число заболевших может быть выше.

А между тем эксперты на рынке запутались в своих прогнозах. Кто-то считает, что к концу года нефть может упасть до $65 за баррель, кто-то полагает, что цены могут вырасти до $400. Там уже, как говорится, у кого на сколько фантазии хватит. Крупнейшие консалтинговые компании мира явно вводят рынок в заблуждение.

Некоторые эксперты полагают, что опасения рецессии, вероятно, вынудили некоторых инвесторов отказаться от торговли нефтью в качестве страховки от инфляции. Миф о рецессии, которая принесет с собой безработицу и банкротство как физических, так и юридических лиц, пожалуй слишком раздут. В пору согласиться с теми, кто считает, что вероятность рецессии в экономике хоть и увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям. Ведь глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП.

Стоит согласиться и с теми, кто считает, что рост возобновится после того, как будет введено эмбарго на российскую нефть. Ведь пока еще Европа не познала на практике принятого, но отложенного решения. Конечно же, не стоит ждать роста до четырех сотен за «бочку», но и за бесценок отдавать энергоресурс никто не собирается. К примеру, США и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель. Надо им напомнить, что нефтедобыча в России рентабельна при цене в $15 за тот же объем. Что же касается в целом будущих уровней стоимости черного золота, то прогнозы — дело неблагодарное, а истина где-то посередине.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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