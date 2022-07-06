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Двое детей погибли при ударе ВСУ по Макеевке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Двое детей погибли в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 6 июля военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Инцидент произошел на детской площадке в спальном районе, где играли подростки. Один мальчик погиб на месте, другой скончался при транспортировке в больницу. Еще две девочки пострадали и были госпитализированы.

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли два ребенка. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Прилетели» мы очень быстро. Здесь хаос, осколки, всё валяется. Дети. Не поймем, с какой стороны кто плачет», — рассказал водитель скорой помощи.

По его словам, пострадавших было много, у некоторых — тяжелые ранения. Одна из девочек получила ранение в спину и два в бедро.

Корреспонденту также рассказали о двух раненых женщинах.

В этот же день штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что при обстреле Макеевки украинскими войсками погиб ребенок. В ведомстве призвали без необходимости не покидать жилища.

Накануне 10-летняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка. В 15:30 мск вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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