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Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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В результате обвала на леднике Мармолада на северо-востоке Италии погибли девять человек. Об этом 6 июля сообщило агентство АНСА.

Получили ранения семь человек, четверо из которых госпитализированы в медучреждения города Тренто, трое — в венецианские больницы.

«Предсказуемость события исключена. Мы возьмем показания, посмотрим видеозаписи и привлечем ученых, чтобы провести тесты и понять, почему так произошло с гидравлической точки зрения», — приводит агентство слова главного прокурора Тренто Сандра Раймонди.

Обрушение произошло 3 июля. Поиски пострадавших вели вертолеты спасателей и несколько команд кинологов. Днем ранее в районе Мармолады была зарегистрирована температура, на 10 градусов превышающая норму.

В Междуреченске Кемеровской области 6 июля были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,2. После первого землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. Под землей в это время находились 190 человек, 188 из которых были эвакуированы. Спасатели обнаружили мертвым одного шахтера, с которым была потеряна связь. Позднее было найдено тело второго горняка.

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