Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве

Годовалый мальчик 6 июля выпал из окна третьего этажа на северо-востоке Москвы. Ребенок скончался. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме на улице Абрамцевской. Отмечается, что родители оставили ребенка на некоторое время без присмотра.

«Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту», — сказала Нефедова «Вечерней Москве».

Ранее, 5 июля, сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на востоке Москвы. Ребенок скончался. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.