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Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер

Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер

NBC: Байден может ответить на письмо баскетболистки Грайнер уже в эту среду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент США Джо Байден ответит на письмо двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду наркотических веществ. Об этом сообщил в среду, 6 июля, телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации главы Белого дома.

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«Представители администрации говорят, что пока неясно, будет это письмо или телефонный звонок, но, по информации одного источника, он (президент США Джо Байден. — Ред.) точно скоро ответит», — сообщает телеканал.

Отмечается, что ответ может поступить уже в эту среду.

Ранее в этот день Грайнер обратилась с открытым письмом к Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда. Она отметила, что является гражданкой США, и призвала Байдена обратить на нее внимание, так как она голосовала за него на выборах в 2020 году.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что американский президент ознакомился с письмом.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта по прибытии из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. Выступает в екатеринбургском УГМК.

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