Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер

Президент США Джо Байден ответит на письмо двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду наркотических веществ. Об этом сообщил в среду, 6 июля, телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации главы Белого дома.

«Представители администрации говорят, что пока неясно, будет это письмо или телефонный звонок, но, по информации одного источника, он (президент США Джо Байден. — Ред.) точно скоро ответит», — сообщает телеканал.

Отмечается, что ответ может поступить уже в эту среду.

Ранее в этот день Грайнер обратилась с открытым письмом к Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда. Она отметила, что является гражданкой США, и призвала Байдена обратить на нее внимание, так как она голосовала за него на выборах в 2020 году.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что американский президент ознакомился с письмом.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта по прибытии из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. Выступает в екатеринбургском УГМК.