Источник заявил об отсутствии намерения у Москвы инициировать диалог с США

Москва не будет сама инициировать диалог с США, пока никаких сигналов из Вашингтона о переговорах не поступало. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный информированный источник.

«С их (американцев) стороны никакого движения к диалогу с РФ не было. Мы же условились, что первыми начинать диалог не будем, нашу позицию мы и так ясно доносим. На полях G20 каких-либо встреч с США или иными западными странами не планируется», — уточнил источник.

По его словам, если бы Вашингтон обратился с предложением о переговорах, эту встречу «технически было бы несложно организовать» на территории третьей страны или при посредничестве ООН.

«На полях двадцатки делегации России и США развели во времени: первыми будут выступать представители «семерки» плюс их союзники: Австралия, Южная Корея. После них будут выступать страны БРИКС+, включая Россию», — пояснил информированный с подготовкой саммита собеседник «Известий».

Саммит G20 на уровне министров иностранных дел пройдет на Бали с 6 по 8 июля.

Ранее во вторник стало известно, что госсекретарь США планирует участвовать во всех мероприятиях предстоящего саммита G20 в Индонезии, однако отказывается от непосредственных контактов с министром иностранных дел РФ.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МИД России.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Владимира Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.