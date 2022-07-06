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Защита ученого Колкера попросила СК провести проверку по факту его смерти

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Фото: vk.com/Дмитрий Колкер
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Сторона защиты умершего в больнице после доставки его из СИЗО «Лефортово» ученого Дмитрия Колкера подала заявление в Следственный комитет для проведения проверки по данному факту. Как сообщил 6 июля адвокат Колкера Александр Федулов, защите до сих пор не отдают заключение о смерти подозревавшегося в госизмене ученого, потому что его паспорт всё еще находится в следственном изоляторе.

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Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ подозревается в госизмене

«Сегодня я подал две жалобы по этому поводу — руководителю ФСИН России и в Генеральную прокуратуру — для того, чтобы нам отдали документы. Также подал заявление в СК, чтобы провели проверку по факту его гибели», — цитирует адвоката ТАСС.

Накануне также сообщалось, что защита обжаловала арест Дмитрия Колкера. В Советский районный суд Новосибирска поступили апелляционные жалобы от адвокатов ученого с просьбой отменить постановление суда от 30 июля об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать задержание и смерть ученого Колкера. По его словам, это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда.

3 июля стало известно, что арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице. Он боролся с раком четвертой стадии.

Дочь ученого Алина Миронова уточнила, что ее отца арестовали в четверг, 30 июня, сотрудники ФСБ во время лечения в больнице, потом он был переведен в СИЗО «Лефортово». Заключение должно было продлиться до 29 августа.

По информации ряда СМИ, причиной обвинения в госизмене стала лекция, которую Колкер читал на международной конференции в КНР. Отмечалось, что в материале физика речь шла о разработке источников излучения для экологических, медицинских и специальных задач. Теоретически это могло быть связано с государственной тайной. Ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ, автор большого количества публикаций в зарубежных научных изданиях. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы. Ученый родился 7 июня 1968 года. Доктор физико-математических наук преподавал проектирование лазерных систем и физику оптических явлений. Колкер является автором 112 научных работ и трех патентов.

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