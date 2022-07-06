По меньшей мере 11 человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Индонезии. Об этом сообщило в среду, 6 июля, агентство «Синьхуа» со ссылкой на поисково-спасательную службу государства.

По данным агентства, судно перевернулось. На борту находились 18 человек. Спасатели ведут поиски пропавших. О других подробностях инцидента пока не сообщается.

Ранее, 29 июня, на побережье Сахалина нашли тело, предположительно принадлежащее одному из пропавших без вести пассажиров японского круизного судна KAZU 1. Ранее тела еще двух погибших были найдены у побережья Кунашира. Образцы ДНК погибших совпали с образцами пропавших без вести пассажиров судна.

До этого Япония подтвердила гибель 14 человек, находившихся на борту KAZU 1, а само судно было обнаружено спустя шесть дней после кораблекрушения, на глубине 100 м.