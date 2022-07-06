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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS в ДНР
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Российские войска уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны также добавил, что был нанесен удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады. В результате действий ВКС РФ было уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.

Конашенков добавил, что благодаря ударам высокоточным оружием была уничтожена станция наведения зенитной ракетной системы С-300 и пункт базирования зарубежных наемников в районе населенного пункта Лиманы.

4 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Снежное в ДНР ракетами из РСЗО HIMARS. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

1 июля ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Ровеньки. 8 июня удар был нанесен по городу Перевальску, была выпущена одна ракета. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

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