Российские войска уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны также добавил, что был нанесен удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады. В результате действий ВКС РФ было уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.

Конашенков добавил, что благодаря ударам высокоточным оружием была уничтожена станция наведения зенитной ракетной системы С-300 и пункт базирования зарубежных наемников в районе населенного пункта Лиманы.

4 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Снежное в ДНР ракетами из РСЗО HIMARS. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

1 июля ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Ровеньки. 8 июня удар был нанесен по городу Перевальску, была выпущена одна ракета. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.