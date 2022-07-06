Захарова посоветовала британским министрам способ добиться отставки Джонсона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 6 июля, прокомментировала информацию о намерении членов британского кабмина призвать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подать в отставку.

«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы: Boris must go. Или свой режим менять сложнее?» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день телеканал «Би-би-си» сообщила, что несколько членов кабинета министров Великобритании намерены призвать Джонсона подать в отставку. Отмечается, что лично обратиться к главе британского правительства планируют министр транспорта Грант Шэппс и министры по делам Уэльса и Северной Ирландии Саймон Харт и Брэндон Льюис.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что Джонсона ожидает двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. По результатам заседания вынесут решение о будущем самого Джонсона на должности премьер-министра.

Кроме того, по данным агентства, всё больше соратников британского премьера из правящей Консервативной партии желают его ухода в отставку. Один из парламентариев на условиях анонимности заявил, что «вероятно, брыкающегося и кричащего Джонсона придется тащить с Даунинг-стрит».

В от же день Джонсон заявил, что он ушел бы в отставку только в том случае, если бы понял, что правительство страны не может выполнять свою работу. Кроме того, он указал, что еще одной причиной для его отставки может служить нежелание правительства страны «помогать украинскому народу». Джонсон также указал, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и непростой ситуации в Соединенном Королевстве.

5 июля сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона. Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позже еще пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.