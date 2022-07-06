Эксперты спрогнозировали возвращение цен на нефть до $110

В ближайшие дни цена нефти вернется к диапазону $103–110 за баррель, сказал «Известиям» директор по внешним связям Bitriver Андрей Лобода.

При этом в июле котировки нефти будут стремиться к уровню $125 за баррель Brent, добавил он. По словам специалиста, это связано с тем, что дефицит нефти на фоне энергокризиса остается актуальным для мировой экономики.

Ранее 6 июля стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 4% и находилась ниже $99 за баррель. 5 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь снижалась за сутки на 11% и составляла около $102.

Однако удержать цены на высоком уровне позволит и политика стран ОПЕК+, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«ОПЕК+ хорошо регулирует на добычу в соответствии с потребностью рынка в нефти. В результате, если действительно начнется рецессия, объемы добычи будут снижены и цена вернется к $100», — отмечает аналитик.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что рубль имеет все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

5 июля аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).