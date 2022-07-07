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Православные россияне празднуют Рождество Иоанна Предтечи

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В четверг, 7 июля, православные в России празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Об истории церковного праздника и о связанных с ним традициях рассказала культуролог Наталия Зинович.

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«Рождество Иоанна Предтечи — православный праздник. Иоанн Предтечи — пророк Израиля, который крестил Иисуса Христа, что описано в Евангелие от Луки. Накануне праздника в храмах служат Всенощное бдение, а некоторые верующих, в соответствии с традицией не спят ночь и молятся Крестителю. Праздник совпадает с Петровым постом, поэтому нельзя употреблять в пищу мясо и молочные продукты. Зато разрешена рыба», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Полностью название праздника звучит как «Рождество честного и славного пророка и Предтечи, Крестителя Господня, Иоанна». Этот день считается одним из великих православных праздников, хотя и не относится к числу двунадесятых, то есть главных. Празднуется Рождество Иоанна Предтечи каждый год в одну и ту же дату.

В основе праздника стоит история о ребенке, который родился у пожилой пары, несмотря на их бесплодие. Впоследствии он стал пророком. В Евангелии от Луки говорится, что именно Иоанн Предтечи предвидел пришествие Иисуса, а потом и окрестил его в водах Иордана.

Церковный праздник также связан с Петровым постом, который проходит в 2022 году с 20 июня по 12 июля. Те, кто соблюдает пост, могут в этот день употреблять блюда из рыбы.

В материале «Известий» рассказывается о том, что нельзя делать 7 июля на Рождество Иоанна Предтечи, а также о народных приметах, связанных с праздником.

7 июля в России также отмечается древний славянский праздник Ивана Купала, с которым также связаны многочисленные народные традиции и обычаи.

Читатели сайта также могут ознакомиться с календарем основных праздников, которые отмечаются летом 2022 года.

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