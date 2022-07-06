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В Совфеде призвали к жесткому и быстрому ответу на действия Болгарии

Клишас: необходимо «жестко и быстро» ответить на действия Болгарии
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Фото: ТАСС/Zuma/Hristo Rusev
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Жесткий и быстрый ответ необходимо дать на действия Болгарии, заблокировавшей около $900 тыс. на счетах российского посольства в Софии. Об этом 6 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Выбор Софии: как Москва ответит на высылку своих дипломатов из Болгарии
И чем это закончится для работников дипмиссии балканской страны в России

«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро», — написал политик в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что действия Болгарии вредят отношениям с Россией. Однако Москва дорожит отношениями с Софией ради исторической памяти, которую болгары стараются уничтожить.

Ранее в среду министр иностранных дел Болгарии Асен Васильев сообщил о блокировке счета российского посольства в Софии на сумму почти $900 тыс. По данным российской стороны, сумма предназначается для выплаты зарплаты.

В этот же день источник сообщил «Известиям», что Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство. Он рассказал, что России «технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования».

28 июня София объявила о высылке из Болгарии 70 дипломатов и технического персонала посольства России. В качестве мотивации данного решения в МИДе назвали якобы работу представителей дипмиссии на спецслужбы.

Российское посольство назвало решение болгарских властей «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 июля заявил, что российская сторона ответит взаимностью, и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что это недальновидный шаг западных стран, который может осложнить общение между государствами.

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