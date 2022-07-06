Эксперты связали снижение цены на нефть с новыми вспышками коронавируса

Эксперты 6 июля объяснили «Известиям» снижение цены нефти.

Так, директор по внешним связям Bitriver Андрей Лобода отметил, что снижение нефтяных котировок связано с тем, что есть серьезные риски рецессии у ключевых экономик мира на фоне новых вспышек коронавируса.

Спекулянты находятся в ожидании рецессии экономики, боятся что спрос на энергоносители упадет, добавил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Ранее в этот день стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 4% и находилась ниже $99 за баррель впервые с 12 апреля 2022 года.

Также на днях СМИ сообщили о новой волге коронавируса в Европе: в Германии 5 июля зафиксировали почти 150 тыс. заболевших, в Италии более 130 тыс. Во Всемирной организации здравоохранения допустили новую волну COVID-19 в России.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил в беседе с «Известиями» 6 июля, что рубль имеет все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

5 июля аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).