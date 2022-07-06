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Мирная жительница погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Донецке мирная жительница погибла из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 6 июля в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Петровском районе по ул. Лесной погибла женщина», — говорится в сообщении.

В штабе призвали местных жителей не покидать дома без необходимости.

Ранее в этот день стало известно о гибели ребенка в Центрально-городском районе Макеевки.

Накануне в Донецке в результате обстрела погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка.

Ее бабушка Светлана Викторовна рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как до инцидента просила дочку забрать внучку и приехать к ней. В Следственном комитете РФ заявили, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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