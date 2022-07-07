Более половины россиян знают о заработках своих коллег

Больше половины опрошенных россиян (60%) рассказали, что знают, сколько зарабатывают их коллеги. Такие данные следуют из исследования сервиса «Работа.ру», с которым ознакомились «Известия».

При этом 58% уверены, что их зарплата не отличается от зарплаты других сотрудников на аналогичной должности. Однако 38% участников исследования считают, что их коллеги получают более высокую зарплату, еще 9% ответили, что коллеги получают меньше.

Из заявивших, что коллеги получают больше, 45% считают, что разница в зарплате составляет 10–30%, в то же время 26% считают, что коллеги получают на 30–50% больше. Еще 16% респондентов отметили, что разница в доходах не превышает 10%. Еще 13% респондентов думают, что сотрудники на той же должности получают зарплату больше, чем в полтора раза.

В исследовании приняли участие около 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

В марте директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина рассказала «Известиям», как грамотно попросить повышение или прибавку к зарплате у руководителя, чтобы не допустить тактических ошибок. Прежде всего специалист рекомендовала правильно себя настроить психологически. Не стоит стесняться своей просьбы, ведь просить о повышении или о прибавке — абсолютно нормально. Как подчеркнула эксперт, это проактивная позиция, которая сама по себе вызывает уважение.