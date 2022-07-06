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Бразильская модель де Валье, ставшая снайпером ВСУ, погибла под Харьковом при ударе ракеты

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Модель из Бразилии Талита де Валье, приехавшая воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибла в Харькове в результате попадания ракеты в бункер, в котором она укрывалась. Как сообщило 6 июля издание Daily Mail, женщина была убита 2 июля.

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39-летняя бразильянка присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад и служила в ней снайпером. Вместе с нею на Украину приехал и ее соотечественник, 40-летний Дуглас Бурито. После возгорания бункера, он бросился на помощь де Валье, однако спасти ему ее уже не удалось.

Как сообщил журналистам брат бразильянки, Тео Родриго Виейра, его сестра в какой-то момент отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. Ее смерть наступила от удушья.

Удалось установить, что Украина — не первая страна, куда поехала участвовать в боевых действиях модель. До этого она уже воевала против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в РФ) на стороне курдов. Они же и обучили ее снайперскому мастерству в Сирии.

Ранее во вторник сообщалось, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и российские военные уничтожили огромное число иностранных наемников в боях за Северодонецк и Лисичанск. Офицер народной милиции республики Андрей Марочко также сообщил о ликвидации в районе Лисичанска группы националистов, в которой в том числе был белорусский националист Иван Марчук.

Об участии в вооруженных формированиях Украины иностранцев сообщалось с начала спецоперации. 5 июля министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за последние 10 дней уничтожено 170 иностранных наемников. Он также отметил, что 99 наемников отказались продолжать участвовать в боевых действиях.

В этот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на то что США и страны Запада оказывают Украине помощь в виде поставок оружия.

27 апреля сообщалось, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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