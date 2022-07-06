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2 июля состоялась четвертая игра третьего тура «Лиги знаний»

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Фото: Лига Знаний
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2 июля прошла четвертая отборочная игра третьего тура викторины «Лига знаний», организованной Российским обществом «Знание». В онлайн-формате соревновались 395 команд из 135 городов России. Тройку лучших составили команды «123467890» из Санкт-Петербурга, «Фламинго» из Казани и «Старикам тут не место» из Москвы. Кроме того, в двадцатку коллективов, которые проходят в полуфинал, вошли еще шесть команд из Северной столицы, пять коллективов из Уфы, три команды из Москвы, а также по одной команде из Владивостока, Стерлитамака и Мурина.

Отборочная игра состояла из семи раундов и проходила в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьи команды думали над заданиями из области кино и телешоу по наводящим материалам: диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности ребусов и других дополнительных условий. Общая тематика заданий охватывала широкий спектр знаний: науку, историю, космос, искусство, архитектуру, литературу, спорт и кинематограф.

По итогам игры в полуфинал третьего тура прошли команды «123467890», «1q2w3e», «Истина в censored, короче…», «По городам веселым 2», «25//08», «Лига лени», «Юркие Лисички» из Санкт-Петербурга, «Сто пополам», «И ты, Боржоми?!», «Караиделевинь», «Нефтяные сливки», «Полтос» из Уфы, «Старикам тут не место», «Кисё Басё», «Сио», «Киса воробьянинова» из Москвы, «Фламинго» из Казани, «Нескучная квартира» из Мурина, «Крошки от печенюшки» из Владивостока, а также «Пришли за победой» из Стерлитамака.

Самыми активными городами — участниками четвертой игры стали: Москва — ее представляли 39 команд, Санкт-Петербург, от которого играли 38 коллективов, Уфа — за выход в полуфинал от столицы Башкирии боролись 32 команд, а также Пятигорск с 25 коллективами и Казань с 16 командами.

Победителей этой и прошедших ранее отборочных игр ждет полуфинал третьего тура «Лиги знаний», команды сразятся уже 16 июля. Впереди еще одна игра — секретная, дата ее проведения будет объявлена дополнительно, игра даст шанс попасть сразу в Гранд-финал сезона.

Проект «Лига знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной Лиги знаний» и «Студенческой Лиги знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий и способов участия в соревновании, специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям.

Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду от одного до пяти человек и зарегистрироваться на сайте.

Посмотреть записи игр можно в сообществе российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также на сайте «Лиги знаний».

Больше информации о деятельности российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.

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