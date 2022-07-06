Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 12 апреля

Стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 4% и находилась ниже $99 за баррель впервые с 12 апреля 2022 года. Это следует из данных торговой площадки от 6 июля.

В 17:42 мск цена на баррель Brent падала на 4,02%, до $98,6.

Накануне стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 8%, со $114,1 до $104,4 за баррель, впервые с начала мая 2022 года.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил в беседе с «Известиями» 6 июля, что рубль имеет все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

5 июля аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).

Потавин отметил, что по итогам прошедшей недели курс доллара к рублю поднялся на 2,6% — это первое недельное ослабление рубля после четырех недель непрерывного укрепления. Валютная пара USD/RUB завершила неделю у отметки 54,8 рубля, что стало самым высоким закрытием за последние 10 дней.

16 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление рубля и назвал его слишком крепким. Он также назвал оптимальным курс 70–80 рублей за доллар.

В тот день в ЦБ заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, подчеркнув, что его курс «должен оставаться плавающим». Позицией регулятора является таргетинг инфляции, но не курса, добавили там.