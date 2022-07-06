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В России объяснили намерение Австрии передать ПХГ «Газпрома» другому оператору

Глава МОД «Внуки» Татьяна Поп назвала зондажом планы Австрии передать хранилище «Газпрома» в Хайдахе другому оператору
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Фото: ASTORA GMBH
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Глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп в среду, 6 июля, а беседе с «Известиями» назвала зондажом планы австрийских властей передать другому оператору хранилище «Газпрома» в Хайдахе.

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«Со стороны австрийцев это зондаж. Они прощупывают почву для прецедента отъема имущества РФ. Естественно, под благовидным предлогом — «газохранилище не заполняется, простаивает». Об этом уже говорят особо ретивые западные политики. Некоторые даже предлагают все российские активы передать Украине», — указала она.

Однако, по словам Татьяны Поп, пока никто не может решиться на такой шаг, поскольку нет правовой базы. Единственный кто на днях открыто выступил против таких действий, — президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он считает, что это опасный прецедент, который подрывает основы либерального порядка, отметила она.

«Я не исключаю, что Австрия всё же решится на отъем газохранилища у «Газпрома». Европейцы сами себя загнали в угол санкциями против России и теперь у них выбор невелик — или мерзнуть зимой и хоронить свою экономику, или закрыть глаза на либеральный порядок», — заключила Татьяна Поп.

6 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что власти страны намерены предоставить хранилище «Газпрома» в Хайдахе в распоряжение другим энергопоставщикам, так как оно до сих пор не заполнено газом с российской стороны. Как объяснил канцлер, в данном случае Австрия решила руководствоваться принципом «используй или потеряй».

Хайдах является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

4 июля постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что у Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на зиму 2022–2023 годов.

17 июня о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором.

Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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