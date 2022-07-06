Вознесенский тракт в Казани сделают частично платным

В Казани строящийся Вознесенский тракт будет иметь платные участки. В частности, придется заплатить за проезд от проспекта Победы до М-7. Первый участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы будет бесплатным. Также платным сделают проезд по обходу Дербышек.

В республиканском министерстве транспорта пока отказываются рассказать подробности проекта и сроки строительства.

Inkazan.ru пишет, что на возведение платных дорог в Казани необходимо 50,4 млрд рублей. 9 млрд рублей банк «Дом.РФ» готов выдать властям республики под 4–4,5% годовых на 30 лет.

Стоимость проезда по платным дорогам пока не назвали. При въезде на Вознесенский тракт некуда ставить пункты оплаты. В ведомстве пока не рассказывают, как намерены решать этот вопрос.

1 июля сообщалось, что правительство РФ выделит из резервного фонда еще 28 млрд рублей для ускорения строительства М-12 (скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Это даст возможность досрочного ввода в эксплуатацию нескольких участков трассы в различных регионах страны.