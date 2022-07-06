Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили о гибели ребенка в результате обстрела ВСУ
Армия
Путин поздравил 80-й танковый полк с присвоением наименования «гвардейский»
Экономика
Минпромторг выдаст лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим заводам в РФ
Экономика
Во Франции сочли рубль самой успешной валютой в мире
Экономика
Стоимость золота впервые с октября 2021 года опустилась ниже $1750 за тройскую унцию
Мир
В Германии стартовали учения НАТО Dynamic Front под руководством США
Авто
В российских регионах отремонтируют 37 км мостов и путепроводов
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $99 за баррель
Мир
В ВОЗ заявили о более чем 6 тыс. случаев оспы обезьян почти в 60 странах мира
Общество
Народного артиста РФ Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Генштаб Белоруссии назвал действия Запада подготовкой к войне на восточном направлении

Энергоснабжение морского порта в Мариуполе восстановлено

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты полностью восстановили энергоснабжение мариупольского морского торгового порта. Об этом в среду, 6 июля, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР)

Пушки замолчат: как в ДНР и ЛНР возрождают промышленность и театры
Руководители заводов и артисты связывают свое будущее с Россией

«Сегодня, 6 июля, восстановлено энергоснабжение Мариупольского морского торгового порта», — отметили в министерстве.

12 июня журналистка из Японии Асука Токуяма в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным оценила работы по восстановлению порта Мариуполя. До поездки в город она считала, что порт полностью разрушен. Токуяма была удивлена, что он работает фактически в полноценном порядке.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают штатно и готовы к отгрузке зерна. Он подчеркнул, что порт Мариуполя уже принял первые грузовые суда. Ранее в порту специалисты провели разминирование пляжей и прибрежных вод Черного моря.

25 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме.

За день до этого Минобороны РФ заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022