Энергоснабжение морского порта в Мариуполе восстановлено

Специалисты полностью восстановили энергоснабжение мариупольского морского торгового порта. Об этом в среду, 6 июля, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР)

«Сегодня, 6 июля, восстановлено энергоснабжение Мариупольского морского торгового порта», — отметили в министерстве.

12 июня журналистка из Японии Асука Токуяма в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным оценила работы по восстановлению порта Мариуполя. До поездки в город она считала, что порт полностью разрушен. Токуяма была удивлена, что он работает фактически в полноценном порядке.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают штатно и готовы к отгрузке зерна. Он подчеркнул, что порт Мариуполя уже принял первые грузовые суда. Ранее в порту специалисты провели разминирование пляжей и прибрежных вод Черного моря.

25 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме.

За день до этого Минобороны РФ заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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