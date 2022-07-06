Семья из США нашла бутылку с посланием 44-летней давности

Американец Брайан Далидж из Вирджинии, гуляя по берегу реки Йорк со своим сыном, обнаружил на берегу стеклянную бутылку с запиской. Как пишет 6 июля издание UPI, послание написано детским почерком и было отправлено по реке 44 года назад.

На листе бумаги значится даже телефон отправителя с его именем для обратной связи — «спросить Джона Кендрика». Однако, позвонив по указанному номеру, глава семьи не услышал никакого ответа — никто попросту не взял трубку.

Тогда к «расследованию» подключилась и жена Брайана Меган. Женщина опубликовала фото бутылки в социальной сети Facebook (принадлежит организации Мета, признанной экстремистской в РФ). Пост стал вирусным, и им мгновенно начали делиться пользователи, распространив сообщение в интернете сотни раз за несколько часов. В итоге он привлек внимание Трейси Кендрик, жены того самого Джона Кендрика.

Женщина рассказала, что бутылка действительно принадлежит ее мужу, который бросил ее в реку, когда ему было еще только 12 лет, пишет «Газета.Ru».

«Мы предложили вернуть бутылку Джону, но еще не получили ответа, нужна ли она ему. Но это в любом случае крутая история», — рассказала Меган.

В декабре 2021 года сообщалось, что археологи в Ростове-на-Дону обнаружили бутылку с посланием 120-летней давности. Как сообщил областной комитет по охране объектов культурного наследия, бутылка была спрятана в центре города на углу улиц Седова и Чехова. Извлечь ее удалось после того, как был снят край обочины дороги.

В стеклянной емкости находилась записка мещанина Ивана Смаркова, а также гильзы, пуговицы, две монеты, лист отрывного календаря от 11 апреля 1901 года, выпуск газеты «Приазовский край» и сигареты табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко».