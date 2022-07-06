Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин

Президент США Джо Байден пообещал, что страна справится с высокими ценами на бензин. Об этом он написал 6 июля в Twitter.

«Мы можем справиться с нынешним кризисом высоких цен на бензин и при этом сохранить будущее за чистой энергией. Мы Америка — мы можем сделать и одно, и другое», — заявил он.

Ранее, 2 июля, Байден обратился через микроблог к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в стране. Он указал, что адресует свое послание владельцам АЗС «во время борьбы и глобальной опасности». Президент США призвал снизить цену, которую они «взимают с каждого раздаточного крана, чтобы отразить реальную стоимость продукта».

До этого, 30 июня, Байден заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

16 июня спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объяснила сложную экономическую ситуацию в США массой причин, среди которых война в Ираке и последствия пандемии коронавируса.

Ее мнение несколько разошлось с заявлением американского лидера 14 июня на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов. Тогда глава Белого дома заявил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.

12 мая Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Путина на Украине.