Конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали ВСУ

У семьи оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука конфисковали самолет, вертолет и передали вооруженным силам Украины. Об этом 7 июля сообщило МВД страны.

По данным ведомства, авиатранспорт изъят в рамках уголовного производства по делу о злоупотреблении властью и по делу о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

«По ходатайству офиса генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест», — уточнили в МВД Украины.

В отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и позже предложил РФ обменять его на пленных украинских военных.

2 июня Госбюро расследований Украины завершило в отношении задержанного расследование, после чего дело было передано в суд. 22 июня Лычаковский райсуд Львова продлил арест политика до 9 августа.

Украинское издание «Граты» 23 июня сообщило, что на подготовительном заседании судья Григорий Жовнир по ходатайствам защиты и обвинения определил слушать дело в закрытом режиме. Кроме того, по информации издания, Медведчук также просил провести процесс в закрытом формате.