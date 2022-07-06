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Автоэксперт прокомментировал планы собирать электромобили в Москве

Автоэксперт Моржаретто прокомментировал планы развивать электромобили в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в среду, 6 июля, сообщение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта, а именно о сборке электромобилей.

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«Мы оказались в новой, совершенно исторической ситуации, когда нам надо самостоятельно, по большей степени, развивать свой автопром», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, столичное правительство участвует в проекте, поскольку оно заинтересовано в его развитии, а Москва является автомобильным рынком номер один.

«С другой стороны, «КамАЗ», у которого есть компетенции в создании грузовых автомобилей, но в данном случае они еще занимаются довольно давно темой электромобилей... Насколько я понял, на первом этапе автомобили в Москве будут собираться методом крупноузловой сборки... В перспективе — это создание собственной платформы. И на этой платформе будут выпускаться самые разные машины», — заключил он.

Ранее в это день Собянин и Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Подписание соглашения прошло на автомобильном заводе «Москвич» — бывшем заводе «Рено», передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин заявил, что, несмотря на сложность предстоящей работы, власти города сделают всё, чтобы работал как завод, так и его коллектив.

Также градоначальник добавил, что столица должна стать одной из базовых площадок создания электродвигателей и всех комплектующих для новой машины, передает НСН.

Накануне Собянин допустил возможность производства электромобилей в столице. Об этом он рассказал в ходе встречи с участниками сообщества «Город и тренды развития городских пространств» всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь.События».

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