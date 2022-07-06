Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили о гибели ребенка в результате обстрела ВСУ
Армия
Путин поздравил 80-й танковый полк с присвоением наименования «гвардейский»
Экономика
Минпромторг выдаст лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим заводам в РФ
Экономика
Во Франции сочли рубль самой успешной валютой в мире
Экономика
Стоимость золота впервые с октября 2021 года опустилась ниже $1750 за тройскую унцию
Мир
В Германии стартовали учения НАТО Dynamic Front под руководством США
Авто
В российских регионах отремонтируют 37 км мостов и путепроводов
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $99 за баррель
Мир
В ВОЗ заявили о более чем 6 тыс. случаев оспы обезьян почти в 60 странах мира
Общество
Народного артиста РФ Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Генштаб Белоруссии назвал действия Запада подготовкой к войне на восточном направлении

Эксперт перечислил решения проблемы с огромными запасами свинца в России

Эксперт Сагалаев перечислил решения проблемы с огромными запасами свинца в России
0
Фото: ТАСС/Пётр Ковалёв
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца скопились огромные запасы продукции. Об этом 6 июля «Известиям» сообщил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Стальное нет: ЕС прекращает экспорт металла из России
В условиях новых ограничений у Москвы может появиться лазейка на рынке Евросоюза

«Часть предприятий находится на грани закрытия, а другие, например, завод «Фрегат» в Московской области, который ежегодно выпускал до 40 тыс. т свинца и сплавов, приостановил свою работу», — добавил эксперт.

Сагалаев отметил, что экспорт необработанного свинца в Евросоюз (ЕС) практически остановился в марте в свете санкций в межбанковских расчетах и логистических проблем, а с 10 июля поставки будут запрещены в рамках очередного санкционного пакета ЕС. Также для вывоза свинца в другие страны правительство России с 15 мая ввело лицензирование экспорта.

По словам финансового аналитика, экспорт свинца играет важную роль в мировой экономике и экономике РФ. Так, доля России на мировом рынке необработанного свинца около 5-6%, а за 2021 год наша страна экспортировала 127,3 тыс. т необработанного свинца на сумму $260,2 млн.

«Поэтому сокращения экспорта из-за грядущих санкций негативно скажется как на предприятиях, так и для страны в целом. Российские заводы по производству свинца попросту могут закрыться из-за полной остановки экспорта», — пояснил Сагалаев.

Альтернативой и выходом из сложившейся ситуации может стать предложение российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, например, увеличить экспорта свинца в Китай, тем более, что он импортирует около 90% российских свинцовых концентратов, считает эксперт.

«Однако основная проблема заключается в том, что основные производственные предприятия по производству свинца находятся в западной или в центральной частях РФ. Так что потребуется определенное время и инвестиции, для того, чтобы наладить логистические цепочки поставок и выстроить инфраструктуру для увеличения транспортировки свинца в Китай», — сказал он.

Другой вариант: учитывая, что свинец в основном используется в производстве аккумуляторов и автомобилестроении, можно развивать производство свинцовых аккумуляторов внутри страны, отметил финансовый аналитик.

«Развивать собственное производство аккумуляторов целесообразно, учитывая, что Россия в значительных объемах импортирует свинцовые аккумуляторы, например, в 2021 году импорт составил $594,3 млн», — подчеркнул он.

Также на фоне низкого внутреннего спроса вариант закупки металла в стратегический резерв со стороны властей с последующей перепродажей дружественным странам или обмена на товары выглядел бы логичным, заключил Сагалаев.

Ранее в этот день стало известно, что Минпромторг РФ подготовил к выдаче лицензии на экспорт свинца заводу по производству вторичного свинца в Подмосковье «Фрегат» и другим компаниям. Производства получат соответствующие документы, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022