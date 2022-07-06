Эксперт перечислил решения проблемы с огромными запасами свинца в России

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца скопились огромные запасы продукции. Об этом 6 июля «Известиям» сообщил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Часть предприятий находится на грани закрытия, а другие, например, завод «Фрегат» в Московской области, который ежегодно выпускал до 40 тыс. т свинца и сплавов, приостановил свою работу», — добавил эксперт.

Сагалаев отметил, что экспорт необработанного свинца в Евросоюз (ЕС) практически остановился в марте в свете санкций в межбанковских расчетах и логистических проблем, а с 10 июля поставки будут запрещены в рамках очередного санкционного пакета ЕС. Также для вывоза свинца в другие страны правительство России с 15 мая ввело лицензирование экспорта.

По словам финансового аналитика, экспорт свинца играет важную роль в мировой экономике и экономике РФ. Так, доля России на мировом рынке необработанного свинца около 5-6%, а за 2021 год наша страна экспортировала 127,3 тыс. т необработанного свинца на сумму $260,2 млн.

«Поэтому сокращения экспорта из-за грядущих санкций негативно скажется как на предприятиях, так и для страны в целом. Российские заводы по производству свинца попросту могут закрыться из-за полной остановки экспорта», — пояснил Сагалаев.

Альтернативой и выходом из сложившейся ситуации может стать предложение российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, например, увеличить экспорта свинца в Китай, тем более, что он импортирует около 90% российских свинцовых концентратов, считает эксперт.

«Однако основная проблема заключается в том, что основные производственные предприятия по производству свинца находятся в западной или в центральной частях РФ. Так что потребуется определенное время и инвестиции, для того, чтобы наладить логистические цепочки поставок и выстроить инфраструктуру для увеличения транспортировки свинца в Китай», — сказал он.

Другой вариант: учитывая, что свинец в основном используется в производстве аккумуляторов и автомобилестроении, можно развивать производство свинцовых аккумуляторов внутри страны, отметил финансовый аналитик.

«Развивать собственное производство аккумуляторов целесообразно, учитывая, что Россия в значительных объемах импортирует свинцовые аккумуляторы, например, в 2021 году импорт составил $594,3 млн», — подчеркнул он.

Также на фоне низкого внутреннего спроса вариант закупки металла в стратегический резерв со стороны властей с последующей перепродажей дружественным странам или обмена на товары выглядел бы логичным, заключил Сагалаев.

Ранее в этот день стало известно, что Минпромторг РФ подготовил к выдаче лицензии на экспорт свинца заводу по производству вторичного свинца в Подмосковье «Фрегат» и другим компаниям. Производства получат соответствующие документы, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.