Жителей Карелии предупредили о сильных осадках и похолодании

В Карелию на смену аномальной жаре придет похолодание. В четверг, 7 июля, температура в Петрозаводске снизится до +17 градусов.

Также в столице республики ожидаются сильные дожди — может выпасть около 10 мм осадков.

В других районах республики дожди также возможны. Умеренные осадки ожидаются в Прионежском, Олонецком и Кондопожском районах, небольшие — в Питкярантском, Суоярвском, Сегежском и Медвежьегорском, а самые сильные — в Пудожском районе, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что изменения в погоде связаны с тем, что на смену антициклону приходят североатлантические циклоны. В Суоярви уже выпало 33 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. В Сегеже выпало 17 мм осадков.

В Петрозаводске, где выпало 6 мм осадков, оказалась затопленной часть набережной.