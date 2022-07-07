Культура обмена

Из российских спортивных лиг уезжают иностранцы. В футболе они это делают в санкции ФИФА — международная федерация сначала разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контрактов с российскими клубами до 30 июня 2022 года года, а потом продлила данное разрешение еще на год.

Это, конечно, беспредел. Надо подавать в суд и добиваться либо отмены данной директивы ФИФА, либо компенсаций прямых убытков, которые понесли и понесут наши клубы из-за отъездов игроков.

Покупая футболиста, клуб тратит деньги. Если контракт с ним подписан на три года, а игрок приостанавливает его на один год, то фактически клуб теряет впустую более 30% потраченной суммы. И можно потерять гораздо больше, если это последний год долгосрочного контракта. В этом случае нельзя выручить деньги с продажи игрока, поскольку он уйдет свободным агентом.

Так что клубам надо четко просчитать суммы вероятных потерь и идти в суды. Как наши гражданские, так и иностранные, а заодно — в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В случае успеха, можно более тонко действовать уже в отношении уехавших игроков и разных иностранных спортивных организаций. Например, обычно клубы, приобретая футболистов, выплачивают трансферные суммы в рассрочку, в течение нескольких лет. То же самое касается агентских и подписных бонусов. И здесь надо посчитать, сколько российские клубы еще должны выплатить денег за трансферы легионеров, а затем рассмотреть возможность их не выплачивать до того, как ФИФА отменит свое решение.

Конечно, эту меру не надо применять топорно. Не руководствоваться логикой: раз ФИФА нарушила регламент, то и мы нарушим в ответ. А посмотреть, прописаны ли в контрактах с игроками, в трансферных договорах с их бывшими клубами, в договорах с агентами возможности не выплачивать эти суммы в случае форс-мажорных обстоятельств. И юристам надо основательно подготовиться, чтобы доказать: к этим форс-мажорам относится и решение ФИФА.

Если всё сделать грамотно, то очень много иностранных клубов и агентов останутся без серьезных сумм, на которые они рассчитывали. И вполне возможно, что через свои национальные федерации и другие структуры они станут воздействовать на ФИФА, чтобы та попыталась договориться с РФС об этих платежах. Тогда и РФС усилит свои переговорные позиции в вопросе отмены решения ФИФА.

И надо всем спортивным организациям искать подобные лазейки, наращивая культуру обмена санкциями с международными организациями.

Я надеюсь, что наши клубы прописывали пункты насчет форс-мажоров в контрактах, заключенных до 24 февраля. И уж точно это надо делать в тех договорах, которые подписываются сейчас.

Например, «Локомотив» подписал двух легионеров — Лукаса Фасона из Бразилии и черногорца Марко Раконьяца из сербского клуба «Чукарички». Хочется верить, что там четко прописаны все форс-мажорные обстоятельства, которые спасут клуб от финансовых потерь.

Сейчас вообще надо очень осторожно приобретать легионеров. Нет, я не призываю РФС и РПЛ директивно запрещать трансферы иностранцев или ограничивать переходы людей с гражданством недружественных нам стран. Но на уровне здравого смысла наши менеджеры должны понимать, какими деньгами рискуют. Особенно менеджеры клубов, получающих финансирование от государства и госкорпораций.

Помимо усиления работы по поиску талантов внутри России, надо больше ориентироваться на легионеров из стран, не присоединяющихся к санкциям против нашей страны. Например, Сербии, государств Латинской Америки, Африки, Азии. Понятно, что и здесь не будет гарантии, что условный серб или бразилец не воспользуется разрешением ФИФА. С этим уже столкнулся «Зенит», потерявший бразильца Юри Альберто.

Важно осознавать, что легионер может вполне лояльно относиться к России и не поддаваться всеобщей русофобской истерии, но воспользоваться ситуацией из карьерных соображений. Ведь большинство иностранцев едут к нам ради заработка, а также используют РПЛ как плацдарм для попадания в топовые европейские чемпионаты. И тот, на кого есть спрос в Европе, может сейчас уехать совсем не из неуважения к России.

Если же футболист готов остаться у нас, но на него есть спрос из-за рубежа, то клубам стоит в каждом конкретном случае подумать, не продать ли его сейчас, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Ведь уже через полгода этот же спортсмен может поступить совершенно по-другому.

Очевидно, что давление на многих легионеров и их семьи в родных странах не будет спадать еще долго. Хотя есть признаки подвижки даже в исполнении людей из самых русофобских государств. Только на днях латвийский хоккеист Микс Индрашис подписал контракт с московским «Спартаком». Правда, до КХЛ он не доедет, поскольку в Латвии с весны действует целый закон, по которому гражданам страны, поехавшим работать в Россию, грозят определенные санкции.

В результате Индрашис тут же подвергся давлению со стороны соотечественников и начал отрицать факт подписания контракта. Но тут же мы видим, что вратарь из Латвии Янис Калниньш заключил соглашение с хабаровским «Амуром», подтвердив это публично и заявив об осознанности данного шага.

Мы постоянно читаем новости, что польский футболист Гжегош Крыховяк рассматривает вариант возвращения в «Краснодар». А Мацей Рыбусь подписал контракт со «Спартаком» ценой запрета на выступление за сборную Польши. Ясно, что это индивидуальные случаи. Тот же Рыбусь женат на россиянке и очень сильно связан с нашей страной. К тому же ему и Крыховяку уже сильно за 30 лет, поэтому потеря места в сборной — не такая трагедия. В отличие от уехавшего из «Динамо» 23-летнего Себастьяна Шиманьски, у которого вся карьера в национальной команде впереди.

И каждому клубу надо индивидуально рассматривать ситуацию с отдельными легионерами. Анализировать их психологическое состояние, вникать в их семейное положение, в ситуацию с родственниками на родине, учитывать их возраст, убеждения. И, отталкиваясь от всей этой информации, принимать решения, рисковать ли деньгами ради сотрудничества с этими людьми. Новая геополитическая реальность требует максимально ответственной и въедливой работы со стороны всех должностных лиц высшего и среднего звена. В каждом клубе.

Автор — президент ФК «Локомотив» в 2007–2010 годах

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