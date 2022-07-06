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Пять министров правительства Джонсона подали в отставку

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Еще пять членов кабинета министров Великобритании объявили об уходе на фоне скандалов с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, призвав политика последовать своему примеру. Совместное письмо об отставке опубликовал в среду, 6 июля, министр промышленности Ли Роули в Twitter.

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В письме министры сообщают, что приняли такое решение с «глубоким сожалением» и попросили Джонсона уйти в отставку «ради блага партии и страны».

Заявление помимо Ли Роули подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр в департаменте образования Алекс Бургарт.

Сам Джонсон в этот день заявил, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и непростой ситуации в Великобритании. Он призвал членов кабмина продолжить работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа и страны.

Ранее в среду агентство Reuters анонсировало предстоящий двухчасовой разговор Бориса Джонсона с представителями парламентских комитетов. По результатам заседания будет вынесено решение о будущем Джонсона на должности премьер-министра.

Накануне подали в отставку министр здравоохранения Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера.

Спустя несколько часов после того, как главы двух министерств объявили о своем решении, были назначены новый министр здравоохранения — руководитель аппарата Бориса Джонсона Стив Баркли, и глава минфина — член Консервативной партии Надхим Захави.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

После публикации доклада Джонсон заявил, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то что понимает, «насколько разгневаны британцы».

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов.

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