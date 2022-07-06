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Во Франции сочли рубль самой успешной валютой в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рубль с февраля вырос в три раза по отношению к евро, российскую валюту можно считать самой успешной в мире. Об этом говорится в публикации на сайте французской газеты Le Figaro.

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Как отмечают аналитики, в феврале 100 российских рублей стоили €1,2, в начале марта за 100 рублей предлагали только €0,61.

28 июня 100 рублей можно было купить уже за €1,8, что стало рекордным уровнем с 2015 года. В настоящее время российская валюта колеблется между €1,7 и €1,8 за 100 рублей, добавили финансисты.

«Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты», — говорится в статье.

Достигнутые уровни рубля стали заслугой главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, отмечают авторы статьи. Она приняла решительные меры, повысив ключевую ставку и объявив об ограничениях по обмену валют.

30 июня опрошенные «Известиями» финансовые эксперты допустили, что в июле курс рубля может опуститься до 48 за доллар и 53 — за евро. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.

20 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар.

По его словам, это должно произойти быстрее, но мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса.

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