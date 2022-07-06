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Стоимость золота впервые с октября 2021 года опустилась ниже $1750 за тройскую унцию

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Стоимость золота опустилась ниже $1750 за тройскую унцию (примерно 31,1 г) впервые с 11 октября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Comex 6 июля.

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Так, на 17:17 мск стоимость драгметалла снижалась на 0,8% и находилась на уровне $1749,8 за тройскую унцию. К 17:38 мск золото стоило $1750,2.

В то же время стоимость серебра в ходе торгов находилась на отметке $19,1 за тройскую унцию.

1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз работает над санкциями в отношении российского золота. Детали мер не разглашаются.

28 июня США ввели запрет на поставку золота из России. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

23 мая «Коммерсант» сообщил, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США привело к падению интереса к инвестициям в золото. Отмечалось, что за месяц глобальные инвесторы сократили вложения в золотые ETF более чем на $4 млрд, а активы снизились на 70 т.

В свою очередь, финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко заявил, что золото — это валюта страха, чем больше трясет рынки, тем больше золото растет в цене.

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