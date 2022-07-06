Родники благоустроят на территории Ханты-Мансийска

Власти Ханты-Мансийска намерены облагородить родники и их окрестности. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на мэра города Максима Ряшина.

Всего в Ханты-Мансийске находится 20 источников. Первые пять будут благоустроены летом 2022 года. Это родники Уксовский, Чапаевский, Набережный, Назымский и Затонский. У источников появятся скамейки и беседки. Также, по словам Ряшина, рабочие очистят территории от сорняков и мусора. Около источников появится освещение.

Проектные предложения по благоустройству уже подготовлены. Ряшин выразил надежду, что родники станут местами притяжения для горожан.

Ранее сообщалось, что в Амурской области планируют создать экопарк на озере в селе Ивановка. Там обустроят зоны отдыха и смотровую площадку. На водоеме плавают утки-мандаринки и гнездятся фазаны.