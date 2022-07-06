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Суд признал виновным замдиректора «Аэрофлота» по делу о хищении 250 млн рублей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Гагаринский суд в Москве признал виновным заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей. Как сообщил 6 июля корреспондент «Известий» из зала суда, нарушение произошло при заключении договоров об оказании юридической помощи.

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«Суд установил: Александров и Давыдова... Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана и злоупотреблением доверия», — говорится в приговоре.

В настоящее время оглашение приговора еще продолжается.

Ранее, 15 июня, гособвинитель запросил девять лет колонии для Александрова и попросил суд лишить его медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. На такие же сроки попросили осудить экс-начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяну Давыдову и адвокатов Александру Сливко и Дину Кибец. Также прокурор попросил назначить каждому из обвиняемых штраф в размере миллиона рублей. Смягчающими обстоятельствами прокурор просил признать наличие у Александрова и Сливко малолетних детей.

По информации следствия, в 2016 году Александров заключил между «Аэрофлотом» и адвокатами Сливко и Кибец четыре договора на оказание юридической помощи и представление интересов авиакомпании в уголовных, гражданских и арбитражных делах. Но необходимости в этом не было, поскольку данными вопросами занимались сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». На основании подготовленных юристами поддельных актов о якобы оказанных авиакомпании услугах в 2016–2018 годах Александров и Давыдова перечислили на счета адвокатов более 250 млн рублей.

Члены преступной группы распорядились этими деньгами по своему усмотрению. Все обвиняемые находятся под стражей.

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