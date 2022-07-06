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В Германии стартовали учения НАТО Dynamic Front под руководством США
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В Германии стартовали учения НАТО Dynamic Front под руководством США

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Фото: flickr.com/U.S. Army/Markus Rauchenberger
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Армия США в Европе 6 июля начинает ежегодные военные учения Dynamic Front, в которых примет участие около 3 тыс. военных из 19 стран. Об этом говорится в заявлении на сайте американского командования.

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Часть учений пройдет с 18 по 23 июля на учебном полигоне Графенвер в Баварии (ФРГ). В них задействуют примерно 80 артиллерийских систем из стран — участниц учений.

Отмечается, что 1800 военнослужащих будут представлять армию США, еще 1200 — партнеров и союзников.

Учения Dynamic Front проводятся в Европе с 2015 года с целью усилить взаимодействие и боеготовность участников.

15 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что главы минобороны стран — членов блока обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он также добавил, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке, расширение возможностей и повышение боеготовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине.

До этого, 6 июня, сообщалось, что в Эстонии и Латвии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Уточнялось, что основной целью мероприятий является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В конце апреля в министерстве обороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».

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