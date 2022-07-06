Жителей Белгородской области предупредили об ухудшении погоды

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Белгородской области 7 июля. В регионе усилится ветер и пройдут грозы.

По данным МЧС, температура воздуха в дневные часы будет составлять до +33 градуса. При этом в Белгородской области ожидаются кратковременные дожди. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, сообщает Бел.ru.

На территории Белгорода воздух прогреется до +32 градусов, осадки не ожидаются.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске из-за неблагоприятного прогноза введен режим повышенной готовности. До 10 июля в городе ожидаются ливни с грозами, ветер будет усиливаться до 20 м/с.