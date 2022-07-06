В Госдуме пригрозил США возвращением Аляски в состав России

США должны помнить, что России есть что возвращать — например, Аляску. Об этом 6 июля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о желании других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей.

На пленарном заседании в среду депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев отметил, что накануне для решения проблемы с доставкой грузов в русские поселения архипелага Шпицберген депутаты инициировали протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств. Поручение Думой принято не было.

«Мы только обсудили вчера необходимость поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнеры. Представляете, если бы мы еще и поручили, — глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено», — сказал парламентарий.

В ответ на это Володин подчеркнул, что «порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить».

«Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — отметил спикер Госдумы.

Ранее в этот день стало известно, что Норвегия пропустила через границу контейнеры для Баренцбурга на Шпицбергене. Отмечалось, что все грузы находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора с Норвегией на фоне ситуации со Шпицбергеном. Осло отреагировал на предложение, заявив, что договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними.