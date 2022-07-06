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Задержанный сообщил подробности о покушении на главу УСИН по Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержанный по делу о покушении на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области рассказал корреспонденту «Известий», что с ним связалось Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

«Попросили узнать, какая обстановка. Со мной связались люди с разведки, с ГУР Украины. Я обходил вокруг, посмотрел, сделал несколько фотографий и отправил», — сказал Олег Пронько.

По словам мужчины, его просили посмотреть, есть ли на месте машина начальника УСИН.

Позже после инцидента Пронько нашел врача для террориста, который был ранен в результате взрыва.

Попытка покушения на главу УСИН Евгения Соболева состоялась 18 июня. Злоумышленники установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. В результате инцидента потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с ранением.

6 июля корреспондент «Известий» Иван Литомин, что сотрудники ФСБ России задержали и получили признательные показания от двух жителей Херсона Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые по указанию ГУР минобороны Украины участвовали в организации взрыва машины. Пресс-служба областного министерства внутренних дел подтвердила информацию о задержании, отметив, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело.

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