В России празднуют День воинской славы

День воинской славы России празднуют в России в воскресенье, 10 июля. Этот праздник установлен в честь победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 8 июля 1709 года. Об историческом значении тех событий «Известиям» рассказал историк, военный эксперт Борис Юлин.

«Собственно, Полтавское сражение — это решающее сражение так называемой Северной войны, войны со шведами, которую Петр I развязал для того, чтобы обеспечить выход Российского государства, впоследствии Российской империи, к Балтийскому морю, то есть чтобы можно было нормально торговать с Европой. И вот война эта началась с сокрушительного поражения русских войск под Нарвой», — отметил эксперт.

По его словам, впоследствии русские войска стали одерживать победу благодаря проведенным реформам и численному превосходству.

«Но считалось что шведский король — это новый Александр Македонский, что он непобедим и что, если он обратит свой взор на Россию, она будет разгромлена. Главные силы шведов под руководством Карла XII двинулись в поход на Москву, прорваться они не смогли, свернули на юг, на Украину, где им обещал помощь гетман Мазепа, за которым украинский народ не пошел, поэтому помощь Карлу XII не состоялась», — продолжил рассказ Юлин.

Так, после долгих напряженных столкновений на юге, в том числе на территории Украины, Карл XII приступил к осаде Полтавы, однако Петр I нанес ему сокрушительное поражение. Шведская армия была полностью разгромлена, при этом в ходе сражения шведы потеряли примерно половину всех своих сил, а вторая половина армии сдалась.

«Карл XII бежал с незначительным отрядом, в том числе с изменником Мазепой. С этого момента русская армия стала восприниматься как мощная, сильная , европейского уровня армия, которая не уступает никакой другой армии в Европе, а, возможно, и превосходит», — резюмировал историк.

В свою очередь военный специалист, публицист Александр Широкорад подчеркнул, что исход Полтавского сражения стал первой громкой победой российского государства над всей Европой.

«Уже после полтавской победы стало ясно, что каждый, кто придет в Россию, кончит Полтавой. Это не послушали ни Наполеон, ни Гитлер — все знают, чем у них все кончилось. И вот это первая из трех побед — разгром шведов под Полтавой, разгром Наполеона под Москвой и наконец разгром немецко-фашистских захватчиков в 1941–1945 годах. Вот это все вместе должны помнить на Западе», — заявил эксперт.

В этом году в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. На одном из праздничных мероприятий выступил президент России Владимир Путин. В ходе выступления он подчеркнул высокое значение побед предков, отметив, что особые заслуги были у императора Петра I.