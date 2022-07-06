Янукович призвал граждан Украины определиться, хотят ли они воевать до последнего украинца

Украинцы сами должны решить, воевать до конца или сохранить то, что еще осталось. Об этом заявил экс-президент страны Виктор Янукович в обращении к соотечественникам, опубликованном 6 июля на странице его адвоката в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — сказал он.

Политик также назвал власть Украины неопытной и авантюристичной. По его словам, ни о каком доверии к ней речи быть не может.

«Постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим», — подчеркнул он.

Янукович также выразил мнение, что к конфликту привело подавление инакомыслия.

«Руководство Украины должно, пока не поздно, прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе. Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», — добавил политик.

Ранее, 27 мая, Янукович заявил, что Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой. Он добавил, что ничто не может длиться вечно, «и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение». Кроме того, он сказал, что нынешняя политика власти Украины грозит стране потерей государственности.

Ранее, 17 июня, президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны Москвы. Боевые действия — это всегда трагедия, но страну подтащили к этой черте, отметил он. РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем, заключил российский лидер. Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

28 января 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене Януковичу. По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

20 февраля 2014-го на майдане в Киеве произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. После госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России.

Тогда Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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