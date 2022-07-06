Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия продаст нефть со скидкой из-за конкуренции с РФ
Мир
Погибла работавшая снайпером на Украине бразильская модель
Мир
Русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области
Общество
В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась актриса Ирина Брагина
Общество
Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года колонии
Экономика
В IKEA заявили о срыве распродажи в России конкурентами
Политика
Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом
Общество
В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты
Мир
На Украине замглавы Херсонской области Ковалеву предъявили обвинения в госизмене
Мир
В ЛНР заявили об уничтожении большого числа иностранных наемников
Мир
Янукович в обращении к соотечественникам назвал украинскую власть неопытной
Сюжет:

Янукович призвал граждан Украины определиться, хотят ли они воевать до последнего украинца

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы сами должны решить, воевать до конца или сохранить то, что еще осталось. Об этом заявил экс-президент страны Виктор Янукович в обращении к соотечественникам, опубликованном 6 июля на странице его адвоката в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Русские силы ПВО сбили ракету над Скадовском. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — сказал он.

Политик также назвал власть Украины неопытной и авантюристичной. По его словам, ни о каком доверии к ней речи быть не может.

«Постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим», — подчеркнул он.

Янукович также выразил мнение, что к конфликту привело подавление инакомыслия.

«Руководство Украины должно, пока не поздно, прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе. Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», — добавил политик.

Ранее, 27 мая, Янукович заявил, что Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой. Он добавил, что ничто не может длиться вечно, «и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение». Кроме того, он сказал, что нынешняя политика власти Украины грозит стране потерей государственности.

Ранее, 17 июня, президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны Москвы. Боевые действия — это всегда трагедия, но страну подтащили к этой черте, отметил он. РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем, заключил российский лидер. Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

28 января 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене Януковичу. По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

20 февраля 2014-го на майдане в Киеве произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. После госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России.

Тогда Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022