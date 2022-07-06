В Росфинмониторинге рассказали об оплаченном криптовалютой заказном убийстве

Росфинмониторинг совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводит расследование по факту убийства сотрудника правоохранительных органов, которое было оплачено криптовалютой. Об этом в среду, 6 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Преступление было совершено по заказу одного из владельцев магазина, специализирующегося на незаконном сбыте наркотических веществ. Причем на тот момент заказчик убийства находился в международном розыске.

«Все расчеты за организацию и исполнение убийства производились в криптовалюте», — сказал собеседник издания.

Следствием была доказана причастность вышеуказанного лица к организации и исполнению заказного убийства.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что в России возбудили 954 уголовных дела, связанных с криптовалютой. Это на 40% больше, чем в прошлом году. К такому способу оплаты преступники прибегают для сохранения анонимности.

Наиболее часто криптовалюта фигурирует в уголовных делах, связанных с оборотом наркотических средств.

Среди других уголовных разбирательств — легализация и отмывание денежных средств (в основном полученных за сбыт наркотических веществ). Еще одна крупная категория судебных разбирательств по уголовным статьям — это незаконные организация и проведение азартных игр.

До этого, в начале 2021 года, в Следственном комитете России сообщали, что криптовалюту стали использовать в качестве оплаты за заказные убийства.