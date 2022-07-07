Два дня подряд мы наблюдали, как разворачивается драма, связанная с обещанной распродажей шведской сети IKEA. Как только любители этого бренда узнали о его возможном уходе из России, товары, прежде доступные практически всем слоям населения, продававшиеся в изобилии по вполне демократичным ценам, в глазах обычных покупателей резко приобрели дополнительную ценность.

Мы искренне полагали, что на таком ажиотаже сама IKEA попробует сделать сверхприбыль и будет заинтересована в том, чтобы эта распродажа продлилась как можно дольше. Но, признаться, мы недооценили самих сотрудников, наших сограждан, которые формально находятся еще в штате сети.

Непосредственно техническая причина так не начавшейся распродажи заключается в том, что сайт IKEA, через который можно было сделать заказ, лег еще 5 июля, и программисты не могли его реанимировать. Причина же такого падения в том, что интернет-площадка никогда не была рассчитана на такой большой наплыв онлайн-покупателей — традиционно сеть получала свой трафик офлайн.

История, сама по себе беспрецедентная на фоне всех происходящих в сфере ретейла событий, имеет и еще один неожиданный поворот. Мы говорили с источниками внутри сети IKEA, которые пожелали остаться неизвестными: по их мнению, товары, и вовсе не из-за преданности и любви к бренду, а с целью перепродажи якобы покупают сотрудники.

Сегодняшний ажиотаж показывает, что цены на товары ушедшего бренда будут только расти. Буквально в прошлом месяце были зафиксированы случаи мошенничества, связанные со спекулятивными продажами культовых табуреток, а в будущем где-нибудь на сервисе бесплатных объявлений их будут продавать как фетишизированный экзотический товар, по ценам втрое-впятеро выше тех, что изначально предлагала IKEA.

На самом деле не исключено, что в этой игре участвуют и российские маркетплейсы. Впрочем, бизнес есть бизнес, и, поскольку фактически никакой закон не нарушается, упрекать их в желании заработать было бы странно.

Безусловно, ни бренду, ни оставшемуся руководству такая ситуация категорически не нравится. В попытках пресечь вакханалию, сотрудникам будто бы даже пригрозили, что не будут выплачивать выходное пособие (а это, между прочим, их полные зарплаты, которые планируется платить им семь-восемь месяцев после закрытия магазинов). Всю выручку, которую шведский бренд собирался получить от распродажи, планировалось потратить на них. Впрочем, такая мера официально быть применена не может, поскольку нельзя запретить человеку покупать товары на созданном для всех сайте, поэтому придется договариваться.

Мы надеемся, что этот внутренний конфликт, если он действительно есть, будет решен, а послевкусие не станет слишком неприятным, но все же хотим предостеречь наших соотечественников от необдуманных «инвестиций». Многие помнят времена дефицита, спекуляций, покупок с рук заветного импорта у магазина «Детский мир», и вряд ли мы хотим в них вернуться.

Спекуляция всегда делается на ажиотаже, и она невозможна в случае, если люди сами не покупаются на сомнительную идею обладать чем-то таким, что якобы недосягаемо. Однако давайте посмотрим трезво: в самой России достаточно много производств мебели и талантливых мастеров. Кроме того, в стране по-прежнему работают многие другие западные марки.

Для того чтобы на рынке не появлялось сомнительных предложений, нужно формировать спрос. Мы справимся без товаров IKEA, а спустя время даже предложим миру собственные бренды, по крайней мере если наш российский потребитель поддержит спросом своих соотечественников. Мы, конечно, всегда будем любить IKEA за технологичность, сервис, качество, но нужно уметь отпускать тех, кого любишь, с достоинством.

Автор — генеральный директор компании «Этерна»

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