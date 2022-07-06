Высокая пожарная опасность лесов ожидается в Удмуртии

Жителей Удмуртии предупредили о начале пожароопасного периода. В республике отмечается высокая температура воздуха.

По данным синоптиков, в течение недели воздух будет прогреваться до +28 градусов. В лесах ожидается четвертый класс пожарной опасности, сообщает Udm-info.ru.

Граждан просят сообщать о возникновении горения сухой травы по телефонам 112 или 101.

Неделей ранее, 28 и 29 июня, на территорию Удмуртии вторгся холодный арктический воздух. Это привело к резкому похолоданию и обновлению исторических минимумов температуры. Местами столбики термометров опустились до +5…+7 градусов.

Ранее режим ЧС ввели в двух районах Хабаровского края. В Охотском и Ульчском районах резко вырос риск возникновения природных пожаров в связи с высокой температурой воздуха.