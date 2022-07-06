Минфин Болгарии заблокировал $890 тыс. на счетах посольства России

Министр иностранных дел Болгарии Асен Васильев в среду, 6 июля, сообщил о блокировке его дипмиссией счета российского посольства в Софии на сумму почти $900 тыс. Информацию передало Болгарское общенациональное радио.

«Есть перевод в посольство России, который подпадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России запросило отмену, т.е. Болгарию, чтобы отменить санкции за этот перевод, и в настоящее время отступление согласовывается с ЕК. Мы получаем оттуда заключение о том, должны ли мы снимать санкции именно по этому переводу. Они утверждают, что это перевод на зарплату в размере $890 тыс.», — заявил Васильев.

Так он опроверг сведения болгарского депутата Тошко Йордановича о том, что счета полностью заблокированы.

28 июня София объявила о высылке из Болгарии 70 дипломатов и технического персонала посольства России. В качестве мотивации данного решения в МИДе назвали якобы работу представителей дипмиссии на спецслужбы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 июля заявил, что российская сторона ответит взаимностью, и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Она также указала на желание чиновников в первую очередь продемонстрировать общую солидарность против РФ.

По данным источника «Известий» из российских дипломатических кругов, полученным 6 июля, Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 5 апреля отметил, что это недальновидный шаг западных стран, который может осложнить общение между государствами.