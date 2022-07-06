В ГД ответили на планы Австрии передать хранилище «Газпрома» другому оператору

Намерение властей Австрии передать подземное хранилище «Газпрома» в Хайдахе другому оператору — это обычный шантаж. Об этом в среду, 6 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов.

«Мы постоянно говорим о том, что Россия привержена соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию, и одновременно наблюдаем, что Австрия привержена планам изъятия у «Газпрома» подземного хранилища газа «Хайдах», если оно не будет заполнено. И эту картину мы видим последние четыре месяца», — указал он.

Как отметил депутат, Австрия присоединилась к санкциям против России, а затем отказалась платить за газ в рублях. Однако, после того как поняли, что без российского голубого топлива им не обойтись, они согласились перейти на рублевую оплату, напомнил Гасанов, добавив, что произошло это совсем недавно.

«Теперь Нехаммер пытается шантажировать Россию, обещая передать хранилище третьим лицам. Мы же прекрасно знаем, что австрийские власти ведут переговоры с другими странами. Считаю, что это обычный шантаж», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович указал на то, что от такого решения Вены газ в ПХГ не появится.

6 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что власти страны намерены предоставить хранилище «Газпрома» в Хайдахе в распоряжение другим энергопоставщикам, так как оно до сих пор не заполнено газом с российской стороны. Как объяснил канцлер, в данном случае Австрия решила руководствоваться принципом «используй или потеряй».

«Хайдах» является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

4 июля постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что у Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на зиму 2022–2023 годов.

17 июня о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором.

Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.