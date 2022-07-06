МВД: генералы Умнов, Семенов и Абакумов задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в ведомстве 6 июля, по уголовному делу проходят начальник ГИБДД по городу и Ленинградской области Алексей Семенов, помощник главы МВД России Сергей Умнов и экс-замначальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

«Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — указано в сообщении ведомства.

Как было установлено в ходе расследования, с 2016 по 2020 год указанные должностные лица из числа руководящего состава ГУ МВД России по региону допускали злоупотребление своими должностными полномочиями, которые выразились в приобретении ими на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества для личного использования.

В этот же день «Известиям» рассказали, все поступавшие в Фонд средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. Следователей Следственного комитета РФ (СК РФ) также заинтересовали нарушения в деятельности 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, создание которых инициировали задержанные. По примерным подсчетам, оборот только одной такой частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц, которые оседали на счетах данных сотрудников. В результате было возбуждено уголовное дело.

Накануне, 5 июля, сотрудники ФСБ провели обыски у Алексея Семёнова и Сергея Умнова. Кроме того, в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции был задержан Иван Абакумов. Троих задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в столице.

В тот же день заместитель председателя профсоюза МВД Санкт-Петербурга Александр Михайлов рассказал, что Семенов и Умнов были близки. Именно Умнов пригласил Семенова работать в МВД Петербурга и Ленобласти, где впоследствии Семенов занял должность начальника ГИБДД, уточнил он.

Автоэксперт Дмитрий Попов выразил мнение днем ранее, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на все это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда. Однако 14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.