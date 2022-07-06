Два мирных жителя ранены при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Два мирных жителя Ясиноватой пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 6 июля сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Авдеевке ранения получили мужчина и женщина по улице Орджоникидзе в Ясиноватой», — уточняется в сообщении.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибра 122 мм.

1 июля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке, Михайловке и Ясиноватой 50 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Ясиноватая расположена примерно в 25 км к северу от Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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