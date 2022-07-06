Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия продаст нефть со скидкой из-за конкуренции с РФ
Мир
Погибла работавшая снайпером на Украине бразильская модель
Мир
Русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области
Общество
В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась актриса Ирина Брагина
Общество
Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года колонии
Экономика
В IKEA заявили о срыве распродажи в России конкурентами
Политика
Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом
Общество
В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты
Мир
На Украине замглавы Херсонской области Ковалеву предъявили обвинения в госизмене
Мир
В ЛНР заявили об уничтожении большого числа иностранных наемников
Мир
Янукович в обращении к соотечественникам назвал украинскую власть неопытной

МИД: Россия предварительно уведомила Индонезию о планах участия Путина в саммите G20

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба МИД России.

В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО
Путин прокомментировал заявления саммита альянса и ход специальной военной операции на Украине

«Предварительно уведомили Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20, формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что формат участия Путина в саммите подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире, а также с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отмечал, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией, как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов. По ее словам, лидеры обсудят темы из разных сфер, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, Видодо 29 апреля рассказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В тот же день Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Мероприятие пройдет в Индонезии 15–16 ноября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022